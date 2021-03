데일리한국 신영선 기자

그룹 ITZY(있지)의 'WANNABE'(워너비) 뮤직비디오가 유튜브 3억 뷰를 돌파했다.2020년 3월 9일 공개된 'WANNABE' 뮤비는 지난 29일 오전 11시 29분경 유튜브 조회 수 3억 건을 넘어섰다. 이로써 ITZY는 자체 최고 조회 수 기록을 경신하고 첫 3억 뷰 뮤비를 보유하게 됐다. JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 'WANNABE' 뮤비 3억 뷰 돌파 축하 이미지를 게재하고 뜨거운 사랑을 보내준 국내외 팬들과 기쁨을 나눴다.미니 2집 'IT'z ME'(있지 미)의 타이틀곡 'WANNABE'는 타인의 기준에 얽매이지 않고 나만의 색깔을 보여주겠다는 'one & only ME' 메시지를 담았다. 가요계 히트 작곡팀 별들의전쟁 *(GALACTIKA *)이 곡 작업을 맡았고 중독성 강한 멜로디로 국내외 K팝 팬들의 꾸준한 사랑을 받고 있다.멤버들은 'WANNABE' 뮤비 속에서 틀을 깨고 자유로움을 만끽하는 모습을 비롯해 도입부 어깨춤, 희열을 선사하는 군무 등 다채로운 요소를 선보이며 전 세계 시청자들을 매료시켰다.ITZY는 뮤비, 퍼포먼스 비디오, 컬래버 콘텐츠 등 여러 영상을 통해 'K-퍼포먼스 대표 걸그룹'의 면모를 뽐내고 있다. 데뷔곡 '달라달라'를 시작으로 'WANNABE', 'ICY'(아이씨), 'Not Shy'(낫 샤이)까지 모든 활동곡의 뮤비가 억대 조회 수를 달성했고, 다양한 퍼포먼스 비디오로는 '무대 장인'의 저력을 과시 중이다.최근에는 미국 MTV 공식 유튜브 채널에서 팬송 '믿지 (MIDZY) (English Ver.)' 라이브 클립을 선공개했고, 예지는 Mnet 디지털 스튜디오 M2 '스튜디오 춤(STUDIO CHOOM)'의 '아티스트 오브 더 먼스'(Artist Of The Month) 주인공으로 선정돼 매혹적인 퍼포먼스를 완성했다. 예지의 영상은 지난 20일 유튜브 비디오 트렌딩 월드 와이드 2위를 기록한 데 이어 업로드 약 7일 만에 유튜브 600만 뷰를 돌파했다. 29일 기준 '아티스트 오브 더 먼스' 전체 콘텐츠 중 조회 수 정상을 차지하며 인기몰이 중이다. 또한 이들은 브이로그, 예능 리얼리티 등 자체 콘텐츠에서 무대 밖 일상을 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.ITZY는 4월 30일 새 앨범 'GUESS WHO'(게스 후)를 전 세계 동시 발매하고 컴백한다. 이번 신보는 미국 동부시간 기준 내달 30일 0시, 한국시간으로는 오후 1시에 만나볼 수 있고, 현재 예약 판매를 진행하고 있다.