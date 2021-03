데일리한국 신영선 기자

브레이브걸스 (Brave Girls) ‘롤린 (Rollin`)’이 발매 4년만에 12주차 가온차트에서 1위를 차지했다.가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회는, “12주차(2021.03.14~2021.03.20) 가온차트에서 브레이브걸스 (Brave Girls)의 ‘롤린 (Rollin`)’이 차트 역주행으로 디지털차트, 스트리밍차트 1위에 오르며 2관왕의 영예를 안았다.”고 발표했다.이어 임영웅의 ‘별빛 같은 나의 사랑아’는 다운로드차트, 벨소리차트, 컬러링차트 1위를 이어가며 3관왕을 차지했다. 앨범차트에서는 슈퍼주니어 (Super Junior)의 ‘The Renaissance - The 10th Album’이 1위에 진입했다.아티스트의 글로벌 인기를 직관적으로 확인해볼 수 있는 소셜차트2.0은 방탄소년단이 다시 1위를 차지했다. 집계 기간 동안 방탄소년단의 V LIVE 채널에서 가장 인기 있었던 콘텐츠는 ‘Run BTS! 2021 - EP.133’ 이었으며, 마이셀럽스의 매력키워드는 ‘한결같은’, ’큰사랑을받는’ 등이었다. 12주차 소셜차트2.0에서 가장 높은 순위 상승을 보인 아티스트는 3월 17일에 ‘어떤X (What Type of X) ‘로 컴백한 ‘제시’였다.