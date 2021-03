신영선 기자

가수 이승철 '35프로젝트'에 참여한 이수현의 '35비하인드' 영상이 공개된다.'35프로젝트'는 이승철의 데뷔 35주년을 기념하는 프로젝트로, 지난 3월 19일 발매된 '우린 (Prod. by 이찬혁 of AKMU)'를 남성 아티스트 노을, 임한별, 한승윤3인과 여성 아티스트 AKMU 이수현, 권진아, 김나영, HYNN(박혜원), 송하예 5인이 커버하는 프로젝트로 진행됐다.'35비하인드'는 이번 프로젝트에 참여한 아티스트들의 스페셜 클립 촬영 현장 비하인드 영상과 인터뷰로 구성된 콘텐츠로, 21일부터 매일 정오와 오후 6시, 플렉스엠 공식 SNS 채널에 두 팀씩 공개되고 있다. 앞서 송하예, 한승윤, 박혜원, 권진아, 김나영, 임한별, 노을의 영상이 공개됐다.'35비하인드' 마지막 주자인 AKMU 이수현의 영상은 24일 오후 6시 공개된다. 이번 영상에서 AKMU 이수현은 이승철 '우린 (Prod. by 이찬혁 of AKMU)'을 처음 들었을 때의 소감을 묻는 말에 "처음에는 오빠(이찬혁) 목소리로 들어서 그냥 '좋다!'라고만 생각했지만 오빠도 선배님이 좋아하실지 걱정을 많이 하더라" 라고 밝혔다. 하지만 이후 "(이승철) 선배님이 부르신 '우린'을 처음 듣고 너무 좋아서 아무 말도 못 하고 한 번만 더 듣자고 했다"고 이찬혁, 이승철 두 아티스트의 작업 과정에 대해서도 뒷이야기를 알렸다.