김현아 기자

그룹 블랙핑크의 '돈트 노 왓 투 두'(Don't Know What To Do) 안무 영상이 2억뷰를 돌파했다.21일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 '돈트 노 왓 투 두' 안무 영상은 이날 오전 7시께 유튜브에서 조회수 2억뷰를 넘어섰다. 지난 2019년 4월 15일 공개된 지 약 1년 11개월 만이다.'돈트 노 왓 투 두'는 블랙핑크의 EP 앨범 '킬 디스 러브'(KILL THIS LOVE)의 서브 타이틀곡이다.'돈트 노 왓 투 두' 안무영상은 블랙핑크의 27개 억대뷰 영상 가운데 2억뷰 이상을 기록한 6번째 안무영상이다.블랙핑크의 유튜브 채널 구독자 수는 꾸준히 증가해 현재 5900만명 이상을 기록 중이다. 이는 전 세계 여성 아티스트 중 1위이다.