신영선 기자

블랙핑크 로제의 솔로곡이 발매 첫 주 글로벌 유튜브 송 차트 1위를 차지했다.21일 유튜브가 발표한 최신 차트(2021년 3월 12일~2021년 3월 18일 집계)에 따르면 로제의 타이틀곡 'On The Ground'가 글로벌 유튜브 송 톱100 정상에 올랐다. 아울러 지난 1주일 동안 전 세계에서 가장 많이 본 뮤직비디오 역시 'On The Ground'였다.지난 12일 발표된 'On The Ground' 음원은 발매 직후 51개국 아이튠즈 톱 송 차트 1위에 오르며 인기를 끌었다. 이어 영국 오피셜 차트 싱글 톱100 (Official Singles Chart Top 100)에 43위로 진입, K팝 여성 솔로 아티스트 최초로 이름을 올리며 로제의 글로벌 영향력을 다시 한번 확인하게 했다.한편 로제가 속한 블랙핑크는 유튜브에서 총 27편의 억대뷰 영상을 보유 중이다.