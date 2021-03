신영선 기자

엠넷이 오디션 프로그램 '프로듀스48'을 통해 탄생한 그룹 아이즈원이 공식 해체한다.Mnet 측은 10일 공식입장을 통해 "아이즈원의 프로젝트 종료를 앞두고, 12명 멤버들의 최선의 활동을 위해 각 소속사의 의견을 지속적으로 청취하며 논의를 해왔다"며 해체 소식을 알렸다.이어 "지난 2018년 COLOR*IZ 앨범으로 데뷔해, 한국은 물론 세계 무대서 큰 사랑을 받으며 아시아를 대표하는 걸그룹으로 성장한 아이즈원의 프로젝트 활동은 예정대로 오는 4월 마무리하게 됐다"며 "아이즈원을 사랑하는 팬들과 함께 할 온라인 단독 콘서트 ‘ONE, THE STORY’가 오는 3월 13일, 14일 양일간 있을 예정"이라고 전했다.팬들은 고별 무대가 될 'ONE, THE STORY'를 통해 아쉬움을 달래줄 것으로 기대된다.한편, 아이즈원은 '프로듀스 48'을 통해 2018년 데뷔한 한일 합작 프로젝트 걸그룹이다. '컬러아이즈' 앨범으로 데뷔해 '라비앙로즈', '비올레타', '파노라마' 등 히트곡을 탄생시키며 사랑받았다.