신영선 기자

배우 손예진의 화보가 공개됐다.패션 브랜드 비에이유 바이 브라이드앤유(BAU by Bride And You)는 손예진과 2021 봄 시즌 화보를 진행했다.이번 화보는 ‘겟 레디 위드 미(Get ready with me)'라는 광고 캠페인 주제에 맞게 '나의 특별한 날'을 위해 외출을 준비 하는 설레임이 가득한 화보로, 배우 손예진의 극강의 우아함이 제품과 어우려지며 더욱 아름답게 표현이 되었다.손예진은 파스텔톤 의상을 입고 단아한 분위기를 자아냈다. 봄 분위기를 물씬 풍기는 색감과 함께 인형 같은 비주얼이 시선을 단박에 사로잡는다.한편 손예진은 지난 1월 1일 배우 현빈과 연인 관계임을 인정하고 공개 열애를 시작했다.