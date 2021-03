신영선 기자

가수 빈첸이 8개월 만에 컴백한다.빈첸은 7일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 앨범 'FLYING HIGH WITH U (플라잉 하이 위드 유)'를 발매한다.'FLYING HIGH WITH U'는 지난해 첫 정규앨범 '유사인간' 발매 이후, 음악적 방향과 역량에 대해 많은 고민을 한 빈첸이 수십 개의 작업물 중 신중하게 엄선한 3곡을 담아냈다.앨범명과 동명의 타이틀곡 'FLYING HIGH WITH U'는 빈첸의 데뷔 앨범 '제련해도'의 타이틀곡이자, 여전히 빈첸을 대표하는 노래 'SINKING DOWN WITH U'의 후속곡이다. 우울하고 어두운 감성을 노래했던 19살의 빈첸과 이제는 우울을 이겨내고 날아가는 정서를 노래할 수 있는 22살의 빈첸을 비교해 들어보는 것이 감상 포인트다.이번 앨범에는 프로듀서 안성현과 판다곰이 참여해 앨범의 완성도를 더했으며 타이틀곡 외에도 트렌디함과 스킬이 정점으로 어우러진 '필요가', '유사인간' 이후 새로운 접근의 랩메이킹 방법론을 보여주는 '소나기'가 함께 수록되어 있어 기대를 높인다.