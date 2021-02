데일리한국 신영선 기자

가수 제시가 컴백한다.지난 25일 피네이션은 공식 SNS를 통해 제시의 사진이 담긴 새로운 'COMING UP NEXT' 이미지를 공개하며 제시의 3월 17일 컴백을 공식화했다.싸이는 지난 24일 오후 'COMING UP NEXT' 이미지를 기습 공개하고 피네이션 아티스트의 3월 컴백을 직접 예고한 바 있다.새롭게 공개된 이미지 속 싸이가 할리우드를 배경으로 뿌린 전단에는 제시의 티저 이미지가 담겨 있다. 제시는 작은 사진 속에서도 특유의 당당함이 느껴지는 스웨그를 발산했다.제시는 지난해 7월 발매한 '눈누난나'로 챌린지 열풍을 이끌고 최고 음원 성적을 기록하는 등 뜨거운 사랑을 받았다. 특히 '눈누난나' 뮤직비디오는 유튜브 조회수 9,300만 뷰를 돌파하며 여전히 꾸준한 인기를 얻고 있다.