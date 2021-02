신영선 기자

완전체 컴백을 6일 앞둔 아이콘(iKON) 포스터가 공개됐다.YG엔터테인먼트는 25일 공식 SNS에 아이콘의 디지털 싱글 ‘왜왜왜 (Why Why Why)’ 무빙 포스터 단체 버전을 게재했다.마치 청춘 영화를 떠올리게 하는 아련한 필름톤의 슬로우 모션과 아이콘 멤버들의 몽환적인 매력이 돋보이는 포스터다. 아이콘은 아련한 눈맞춤으로 신곡 콘셉트에 대한 기대감을 증폭시켰다.여섯 분할된 프레임 속 김진환, 바비, 송윤형, 구준회, 김동혁, 정찬우의 모습과 젖은 눈빛에서 치명적인 쓸쓸함이 묻어난다.특히 여러 티저 콘텐츠에 반복 노출되고 있는 ‘왜왜왜 (Why Why Why)’ 음원 일부 구간이 이번 포스터에도 BGM으로 사용됐다.아름다운 기타 리프 끝 세련된 드럼 비트와 함께 흘러나온 '우린 왜 왜 왜'라는 구준회의 호소력 짙은 보컬이 벌써부터 강한 중독성을 불러일으키고 있다.한편 아이콘은 오는 4월 1일 첫 방송되는 Mnet 보이그룹 서바이벌 프로그램 ‘킹덤’에 출연한다. 2015년 데뷔 이래 ‘취향저격 (MY TYPE)’, ‘사랑을 했다 (LOVE SCENARIO)’, ‘죽겠다 (KILLING ME)’ 등 걸출한 히트곡을 다수 배출해온 이들의 활약상 역시 큰 기대를 모으고 있다.