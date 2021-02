데일리한국 신영선 기자

가수 겸 배우 박지훈이 참여한 신곡 ‘Call U UP (Feat. 이하이) (Prod. Primary)’ 콘셉트 포토가 베일을 벗었다.23일 오후 6시 유니버스(UNIVERSE) 공식 SNS 계정에는 박지훈의 ‘Call U UP (Feat. 이하이) (Prod. Primary)’ 콘셉트 포토 2장이 게재됐다.공개된 2장의 콘셉트 포토 속에는 강렬한 스타일의 가죽 재킷을 입고 카리스마 넘치는 눈빛으로 카메라를 응시하는 박지훈의 남성적인 모습이 담겨 있다.마치 만화를 찢고 나온 것처럼 우월한 미소년 비주얼을 통해 시선을 사로잡은 박지훈은 상남자를 연상시키는 거친 남성미를 동시에 발산하며 신곡 ‘Call U UP (Feat. 이하이) (Prod. Primary)’에 대한 기대감을 높이고 있다.특히, 박지훈의 ‘Call U UP (Feat. 이하이) (Prod. Primary)’은 지난 1월 발매된 IZ*ONE(아이즈원)의 ‘D-D-DANCE’, 2월 조수미 X 비 ‘수호신(Guardians)’에 이은 유니버스 뮤직의 3월 발매 신곡이다. 솔로 데뷔 이후 아티스트로서 본인만의 다채로운 음악적 색깔을 구축해 오고 있는 박지훈과 짙은 감성 소울에 유니크한 음색으로 사랑받고 있는 이하이의 피처링, 트렌디한 힙 사운드로 독보적인 영역을 구축한 히트 메이커 프라이머리(Primary)의 총괄 프로듀싱이 어우러져 리스너들의 귓가를 사로잡을 전망이다.유니버스 뮤직 시리즈는 다양한 온·오프라인 팬덤(Fandom) 활동을 모바일에서 즐길 수 있는 K팝 엔터테인먼트 플랫폼 '유니버스'의 오리지널 음악 콘텐츠로, 유니버스에 합류한 아티스트들의 음원과 화보, 뮤직비디오 등 다채로운 독점 콘텐츠들을 순차적으로 공개할 예정이다.한편, 박지훈, 이하이, 프라이머리(Primary)가 참여한 유니버스 뮤직 신곡 ‘Call U UP (Feat. 이하이) (Prod. Primary)’ 음원은 오는 3월 4일 오후 6시 유니버스 앱과 각종 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.