데일리한국 신영선 기자

배우 서신애가 최근 학폭 논란의 중심에 있는 (여자)아이들 수진을 떠올리게 만드는 글을 게재했다.서신애는 21일 자신의 SNS를 통해 "None of your excuse (변명은 이제 그만)"이라는 글을 남겼다.같은날 온라인 커뮤니티에는 여자아이들 수진으로부터 학교 폭력을 당했다는 폭로가 계속해서 이어졌고 서신애는 수진과 중학교 동창으로 잘 알려져 있다.이 가운데 글쓴이가 서신애의 피해 내용을 언급했고, 서신애 또한 과거 기자간담회에서 똑같은 피해 내용을 밝힌 바 있기에 기정사실로 받아들여지는 분위기다.한편, 수진 측은 해당 사실에 대해 부인하고 법적 강경대응을 시사했다.