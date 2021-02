데일리한국 신영선 기자

가수 선미의 콘셉트 포토가 화제다.선미는 오늘(17일) 공식 SNS를 통해 신곡 ‘꽃같네 (What The Flower)’의 콘셉트 포토를 공개했다.콘셉트 속 선미는 강렬한 레드 컬러가 돋보이는 ‘꽃같네 (What The Flower)’ 콘셉트 포토를 통해 당당한 카리스마를 과시하며 신곡에 대한 궁금증을 증폭시켰다.한편, 이번 앨범은 지난해 6월 발매한 ‘보라빛 밤(pporappippam)’ 이후 약 8개월 만의 컴백이다.새 앨범 ‘꼬리’를 통해 어떤 콘셉트와 퍼포먼스로 대중들을 만날지 이목이 쏠리고 있다.