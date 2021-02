신영선 기자

영화 '유어 아이즈 텔' OST에 참여한 그룹 방탄소년단(BTS)이 응원의 메시지를 보냈다.9일 수입사 더쿱은 방탄소년단이 '유어 아이즈 텔'을 응원하는 영상을 공개했다.그룹 방탄소년단(BTS)의 최초 영화 OST 참여작으로 화제를 모은 '유어 아이즈 텔'(감독 미키 타카히로)은 마음을 닫아버린 남자와 시력을 잃어가는 여자가 그리는 아름답고 눈부신 로맨스를 그린다.영화 주제곡인 ‘Your eyes tell’은 멤버 정국이 직접 작사 작곡에 참여한 곡으로, 방탄소년단의 일본 정규 앨범 4집 'MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~'에 수록되어 팬들에게 널리 알려진 바 있다. 특히, 멤버들의 감미로운 목소리와 멜로디 그리고 “너의 눈동자가 보고 있는 미래에는 빛이 있다고 믿는다”라는 영화의 메시지를 담은 가사가 돋보이는 곡이다.'유어 아이즈 텔'로 첫 영화 OST에 참여하게 된 BTS 뷔는 "이렇게 멋진 영화에 참여할 수 있어서 저희도 정말 기쁘고 굉장히 영광으로 생각하고 있다"라며 영화에 참여하게 된 소감을 밝혔다.특히 영화의 엔딩 크레딧을 장식하는 주제곡 'Your eyes tell'에 대해 멤버 정국은 "저희가 노래에 담아낸 마음을 여러분도 느끼실 수 있을 거라고 생각합니다"라고 전해 기대감을 높였다.한편, '유어 아이즈 텔'은 오는 3월 개봉 예정이다.