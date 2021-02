신영선 기자

방탄소년단 지민의 신조어 '라지벌랄라'가 글로벌 인기를 누리고 있다.지난 29일 '버즈피드 인디아'(BuzzFeed India) 공식 SNS에는 "지민이 말하는 ’라지벌랄라‘가 내 머릿속에 멤돌고 있다(Jimin saying ‘lachibolala’ lives rent free in my brain)"는 내용의 글이 올라왔다.지민의 신조어 '라지벌랄라'는 방탄소년단 자체 콘텐츠 '달려라방탄'에서 언급된 단어다.외부 소리가 차단되도록 헤드폰을 낀 채 상대방이 말하는 단어를 맞히는 게임 도중 지민은 '까르보나라'를 '라지버랄라'라고 잘못 알아들어 주변을 폭소케 했다. 이후 해당 단어는 방탄소년단 멤버와 팬들 사이에서 유행어로 자리잡았다.이 밖에도 방탄소년단 유행어에는 "건강 맨날 하자" "와 드릅나" "숨이 잘 안 죽나 봐?" "너는야 일산의 왕자" 등이 있다.한편, 버즈피드는 가벼운 콘텐츠 위주로 발행하는 뉴스 및 엔터테인먼트 웹사이트다.