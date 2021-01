신영선 기자

APAN MUSIC AWARDS 최초의 대상 수상자로 방탄소년단(BTS)이 영예를 안았다.'2020 APAN MUSIC AWARDS’ 영예의 대상의 주인공은 방탄소년단이었다. ‘2020 APAN MUSIC AWARDS’는 대한민국 대중문화예술산업을 이끄는 (사)한국연예매니지먼트협회(회장 손성민) 가 주최, 주관한 최초 통합 음악 시상식으로 2020년 가장 핫한 아티스트들의 치열한 경합 끝에 방탄소년단이 대상을 거머쥐었다.가수 김종국과 배우 전소민이 MC를 맡아 진행된 이번 시상식에서 대상 No.1 Achievement의 영광은 방탄소년단(BTS)에게 돌아갔으며, 올해의 음반상에는 트와이스, 올해의 음원상은 몬스타엑스, 올해의 아티스트상은 NCT127이 받았으며, 남자 신인상은 트레저 여자 산인상은 HYNN(박혜원)이 수상하였다.지난 한 해 동안 활발한 활동으로 2020년을 빛낸 가장 핫한 10팀의 아티스트에게 주는 'APAN TOP10'에는 강다니엘, 더보이즈, 몬스타엑스, 방탄소년단, 세븐틴, 아이즈원, 임영웅, GOT7, NCT127, TWICE (이하 가나다 순)가 수상하였다.또한, APAN Choice 베스트 보컬리스트에는 김재환, APAN Choice 베스트 K-Trot에는 장민호, APAN Choice 뉴포커스에는 이날치, APAN Choice 글로벌 K-Wave스타상에는 A.C.E, APAN Choice 베스트 트랜드에는 하성운, APAN Choice 뉴케이팝 아이콘에는 WEi가 선정 되었다.100% 팬들의 투표로 선정된 아이돌챔프 인기상 부문은 베스트 퍼포먼스에는 강다니엘, 베스트 아이콘에는 NCT U, 베스트 올라운더에는 JB, 베스트 뮤직비디오에는 블랙핑크, 국내 남자 솔로 부문은 가수 강다니엘, 국내 남자 그룹 부문에서는 방탄소년단(BTS), 해외 남자 솔로 부문은 강다니엘이 국내에 이어 해외에서 1위를 하였으며 해외 남자 그룹 부문에서는 세븐틴이 차지하였다.국내 여자 솔로 부문에서는 아이유, 국내 여자 그룹 부문에서는 아이즈원이 차지하였으며, 해외 여자 솔로 부문에는 화사가 받았으며, 해외 여자 그룹 부문에서는 블랙핑크가 차지하였다. 남자 엔터테이너상에는 박지훈, 여자 엔터테이너상에는 이달의소녀 츄가 차지하였으며, 올 한해 Seezn 앱 에서 가장 많은 사랑을 받은 스타를 선정하는 ‘KT Seezn 스타상’에는 강다니엘이 치열한 경합을 거쳐 수상하였다.2020 APAN MUSIC AWARDS는 2020년 한해 코로나19 여파로 힘들고 지친 대한민국 국민은 물론 K-POP 아티스트를 사랑하고 응원해주는 전 세계 한류 팬들에게 위로와 감사의 뜻을 전하는 슬로건 ‘Thank You So Much'로 정하여 전 세계에 K-POP 아티스트의 위상을 알리고자 하는 의미에서 기획된 2020 APAN MUSIC AWARDS는 한 해동안 K-POP을 전 세계에 알리며 한류를 이어간 아티스트들의 노고를 치하하는 시상식이다.2020 APAN AWARDS 주최한 손성민 집행위원장은 “2020년 한해동안 K-POP을 전 세계에 알리며 한류를 이어간 수상자들에 다시 한번 축하드린다. 또한 코로나19 여파로 계속 연기되어서 많이 안타까웠다. 하지만 어렵고 힘든 코로나 시국에 열악한 환경 속에서 개최된 시상식이라 비대면 온텐트 방송으로 보여주는 것에 아쉬움이 많다. 하지만 팬들과 함께 할수 있어서 그나마 정말 다행이라고 생각한다. 수많은 어려운 환경 속에서 참여해준 아티스트들과 모든 분들께 깊은 감사를 드린다. 특히 K-pop 아티스트들과 항상 뒤에서 끊임없이 노력하며 묵묵히 일하고 있는 대중문화예술기획업(매니저) 종사자들에게 박수를 보내며, 2021년에도 더 많은 K-POP 아티스트들의 활발한 활동으로 한류를 이끄는 스타들과 함께 빛나고 더욱 더 멋진 시상식으로 찾아올 것을 약속 드리겠다” 라고 밝혔다.▲대상 No.1 Achievement: 방탄소년단(BTS)▲올해의 음반상: 트와이스▲올해의 음원상: 몬스타엑스▲올해의 아티스트상: NCT127▲남자 신인상: 트레저▲여자 신인상: HYNN(박혜원)▲APAN TOP10: 강다니엘, 더보이즈, 몬스타엑스, 방탄소년단, 세븐틴, 아이즈원, 임영웅, GOT7, NCT127, TWICE(이하 가나다 순)▲아이돌챔프 인기상 부문▲베스트 퍼포먼스상: 강다니엘▲베스트 아이콘상: NCT U▲베스트 올라운더상: JB▲베스트 뮤직비디오상: 블랙핑크▲국내 남자 솔로 부문: 강다니엘, 국내 여자 솔로 부문: 아이유▲국내 남자 그룹 부문: 방탄소년단, 국내 여자 그룹 부문: 아이즈원▲해외 남자 솔로 부문: 강다니엘, 해외 여자 솔로 부문: 화사▲해외 남자 그룹 부문: 세븐틴, 해외 여자 그룹 부문: 블랙핑크▲남자 엔터테이너상: 박지훈▲여자 엔터테이너상: 이달의소녀 츄▲KT Seezn 스타상: 강다니엘▲APAN Choice 베스트 보컬리스트상: 김재환▲APAN Choice 베스트 K-Trot상: 장민호▲APAN Choice 뉴포커스상: 이날치▲APAN Choice 글로벌 K-Wave 스타상: A.C.E▲APAN Choice 베스트 트랜드상: 하성운▲APAN Choice 뉴케이팝 아이콘상: WEi