신영선 기자

악뮤 이수현을 비롯한 '도시남녀의사랑법' OST 라인업이 공개됐다.신선한 연출과 완벽한 극본, 이를 뒷받침하는 명품 사운드트랙과 드라마의 독특한 세계관 속 명곡으로 시청자들의 관심이 집중되고 있는 카카오 TV 오리지널 드라마 '도시남녀의 사랑법'. OST 제작사 모스트콘텐츠는 OST 최종 라인업을 공개해 화제를 모으고 있다.'도시남녀의 사랑법' OST는 Part.1 수란 'One In A Million'을 시작으로 Part.2 존박 '어쩐지 오늘', Part.3 이수현 'Love And Pain'까지 각종 음원사이트에 발매가 되었다.OST Part.4 ‘이런 난 어떠니’는 연인들로부터 꾸준한 사랑을 받아온 남성 듀오 유리상자가 참여한 곡으로, 4화 에피소드 중 재원(지창욱 분)의 프러포즈 신에 깔렸으며, ‘도시남녀의 사랑법’ 세계관 내 ‘국민 프러포즈송’으로 설정되어 시청자들의 문의가 빗발쳤다. 이어 발매되는 자타공인 ‘OST 킹’ 케이윌이 참여한 OST Part.5 ‘니가’는 은오(김지원 분)를 향한 재원의 애틋한 마음이 담긴 곡으로 서로를 그리워하는 신에 수차례 깔리며 시청자들의 눈물샘을 자극하기도 하였다.이어 글로벌 활약을 펼치고 있는 그룹 세븐틴의 메인보컬이자, 각종 음원과 경연 프로그램에서 뛰어난 실력을 인정받은 승관이 이름을 올려 많은 팬들의 기대를 받고 있다. 또한 이번 ‘도시남녀의 사랑법’ 오프닝 곡을 비롯한 다수의 트랙에 참여해 매력적인 음색과 특유의 세련된 감성을 뽐낸 Janet Suhh(자넷서)는 이전 작 ‘사이코지만 괜찮아’ OST에서 남혜승 음악감독과 환상적인 호흡을 보여준 바 있어, 이번 OST 또한 많은 시청자들의 기대와 관심을 이끌어내고 있다.여기에 솔로 활동으로 새로운 시작을 알린 초아, 매력적인 음색과 창법으로 인디신의 뜨거운 주목을 받고 있는 모트(Motte), 고막을 녹이는 따뜻한 보컬로 사랑받고 있는 홍이삭, 감각적인 사운드의 혼성듀오 CHIMMI(취미), 그리고 1화 엔딩 쿠키영상에서 선보인 히든 트랙을 가창한 Rolling Stars까지 발매를 앞두고 있어, 드라마 시청자들에게 더욱 풍성한 선물을 안겨줄 예정이다.'도시남녀의 사랑법’ OST는 장르 불문 어떤 드라마든 감각적이고 세련된 음악으로 큰 사랑을 받고 있는 음악감독 남혜승과 ‘사이코지만 괜찮아’, '동백꽃 필 무렵', '태양의 후예', '부부의 세계' 등 주요 한류 드라마의 OST 제작과 OST 콘서트를 비롯하여 다양한 글로벌 부가사업을 진행하는 영상음악 전문 회사 모스트콘텐츠가 협업하고 있어 기대감을 모으고 있다.