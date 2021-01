신영선 기자

가수 수지의 언택트 팬서트 티저 영상이 공개됐다.카카오M은 오는 1월 23일(토) 오후 7시 카카오TV를 통해 독점 생중계되는 수지의 데뷔 10주년 언택트 팬서트 ‘Suzy: A Tempo’를 앞두고, 팬서트 무대에서 선보일 매혹적인 퍼포먼스를 담은 티저 영상을 카카오TV와 공식 SNS를 통해 공개했다.이 날 공개된 티저 영상 속에서 수지는 청초하면서도 한층 고혹적인 섹시함이 녹아든 모습으로 단숨에 시선을 사로잡았다. 흰 티셔츠와 편안한 트레이닝 팬츠, 자연스럽게 흩날리는 헤어스타일까지 연습실에서 촬영한 듯 자연스러운 모습에도, 3분여의 짧은 시간 동안 독보적 아우라를 발산하며 열정적인 퍼포먼스를 선보였다. 화제를 낳았던 독특한 분위기의 '붉은 실 퍼포먼스'까지 매혹적인 안무를 흐트러짐 없이 완벽하게 소화해 놀람을 자아내는 것은 물론, 한층 여유롭고 성숙한 분위기로 또다른 매력을 발산해 눈길을 끌었다. 이번 티저 공개로 'Suzy: A Tempo' 팬서트에서 더욱 화려하고 아찔한 매력으로 탄생할 2021년 버전의 'Yes No Maybe' 무대에 대한 팬들의 기대가 더욱 높아지고 있다.수지는 노래와 안무는 물론 헤어스타일과 의상까지도 높은 관심을 받았던 'Yes No Maybe'를 2021년 버전으로 23일 팬서트에서 새롭게 선보일 예정이다. 자신의 홀로서기 첫 무대였던 'Yes No Maybe'에 대한 특별함과 지금까지도 해당 안무 연습 영상이 높은 조회수를 기록하고 있을 정도로 많은 사랑을 보내준 팬들에 보답하기 위해 이번 팬서트 퍼포먼스를 준비하고 있다는 후문이다.한편, 수지의 팬서트는 오는 23일(토) 오후 7시 카카오TV를 통해 독점 라이브로 공개되며, 해외에서는 전세계 2,600만명의 구독자를 보유한 대표적 글로벌 K팝 미디어 '원더케이 오리지널(1theK Originals)' 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된다.