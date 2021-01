데일리한국 신영선 기자

그룹 블랙핑크의 제니가 개인 유튜브 채널과 함께 100만 구독자를 돌파했다.16일 제니는 자신의 생일을 맞아 유튜브 채널 'Jennierubyjane' 개설을 알렸다.함께 공개된 영상은 'Hello world, Fom Jennie'로 디즈니 애니메이션 '라푼젤' OST 'When will my life begin' 커버하는 모습을 공개했다.특히 제니의 유튜브 채널 개설 소식에 17일 오전 10시 기준 구독자 164만명을 넘어서고 있어 유튜브 퀸 다운 저력을 보여주고 있다.한편, 제니의 첫 영상 역시 500만뷰를 넘어선 상황이다.