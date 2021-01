신영선 기자

그룹 핑클 출신 배우 이진이 킹콩 by 스타쉽과 전속계약을 체결했다.킹콩by스타쉽 측은 15일 이 같은 소식을 전하면서 "아직 정해진 차기작은 없지만 앞으로 이진의 작품 활동을 열심히 지원할 것"이라고 밝혔다.이진은 지난 2011년 킹콩 by 스타쉽과 전속계약을 한 후 약 4년간 활동한 바 있다. 이진은 이번 계약으로 킹콩by스타쉽과의 인연을 다시 한 번 이어가게 됐다.킹콩 by 스타쉽에는 이진을 비롯해 송승헌 조윤희 송하윤 김다솜 박희순 김범 이동욱 유연석 유연석 이광수 이미연 이엘리야 임수정 전소민 채수빈 등이 속해있다.