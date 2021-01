블랙핑크 1위, 새해 첫 걸그룹 브랜드평판서도 꾸준한 인기…2위 트와이스-3위 아이즈원

신영선 기자

걸그룹 브랜드평판 2021년 1월 빅데이터 분석 결과, 블랙핑크가 1위를 차지했다. 2위 트와이스, 3위 아이즈원 순이다.한국기업평판연구소는 걸그룹 브랜드평판 빅데이터 분석을 위해 2020년 12월 10일부터 2021년 1월 10일까지 측정한 브랜드 빅데이터 42,652,998개를 분석, 걸그룹 브랜드에 대한 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 브랜드평판지수를 측정했다. 지난 12월 걸그룹 브랜드 빅데이터 48,395,989개와 비교하면 11.87% 줄어들었다.2021년 1월 걸그룹 브랜드평판 30위 순위는 블랙핑크, 트와이스, 아이즈원, (여자)아이들, 오마이걸, 여자친구, 마마무, 에스파, ITZY, 에이프릴, 소녀시대, 러블리즈, 레드벨벳, 에이핑크, 이달의 소녀, 모모랜드, 우주소녀, 우아!, 위클리, 스테이씨, 프로미스나인, 레이디스코드, 드림캐쳐, 위키미키, 베리굿, 로켓펀치, 걸스데이, 라붐, 에프엑스, EXID 순이었다.한국기업평판연구소 구창환 소장은 "걸그룹 2021년 1월 브랜드평판 분석결과, 블랙핑크 ( 지수, 제니, 로제, 리사 )브랜드가 1위를 기록했다. 걸그룹 브랜드 카테고리를 보면 지난 12월 걸그룹 브랜드 빅데이터 48,395,989개와 비교하면 11.87% 줄어들었다. 걸그룹 브랜드 빅데이터 세부분석을 보면 브랜드 소비 43.16% 하락, 브랜드 이슈 0.27% 하락, 브랜드 소통 6.31% 하락, 브랜드 확산 5.71% 하락했다."라고 평판분석했다.이어 "2021년 1월 걸그룹 브랜드평판 1위를 기록한 블랙핑크 ( 지수, 제니, 로제, 리사 ) 브랜드에 대한 링크분석에서는 '개최하다, 돌파하다, 기록하다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 'Lovesick Girls, How You Like That, 휘파람'이 높게 나왔다. 블랙핑크 브랜드에 대한 긍부정비율 분석에서는 긍정비율 74.16%로 분석되었다. 블랙핑크 브랜드 세부분석을 보면 브랜드소비 24.23% 하락, 브랜드이슈 15.05% 하락, 브랜드소통 14.99% 상승, 브랜드 확산 0.66% 상승했다"라고 브랜드 빅데이터 분석했다.