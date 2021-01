신영선 기자

슈퍼주니어가 컴백을 확정했다.슈퍼주니어는 오는 2월 16일 열 번째 정규 앨범 ‘The Renaissance’(더 르네상스)을 공개한다.소속사 Label SJ는 "당초 1월 발매를 목표로 했지만, 완성도 높은 타이틀 곡을 선보이기 위해 불가피하게 컴백 날짜를 조정하게 됐다"면서 "슈퍼주니어의 정규 10집을 손꼽아 기다려 주신 팬 여러분께 송구한 마음"이라고 전했다.그러면서 "현재 멤버들과 회사 모두 새 앨범 준비에 총력을 가하고 있다. 열심히 준비한 만큼, 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 전했다.앞서 슈퍼주니어는 고풍스러운 분위기의 티저 이미지를 비롯해 정규 10집 수록곡 '사랑이 멎지 않게 (Raining Spell for Love) (Remake ver.)', 'Burn The Floor', '하얀 거짓말 (Tell Me Baby)' 프로모션 영상 등 다양한 콘텐츠를 공개하며 컴백에 대한 열기를 고조시켜 왔다. 이번 정규 앨범은 다채로운 장르 10트랙이 실려, 슈퍼주니어의 한층 깊어진 음악 세계를 만끽할 수 있어 글로벌 팬들의 기대가 쏠린다.한편, 'The Renaissance'(더 르네상스)는 2월 18일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.