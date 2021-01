데일리한국 김현아 기자

배우 유진이 박은석과 함께한 드라마 '펜트하우스' 비하인드 컷을 공개했다.유진은 6일 자신의 SNS에 "with Logan Lee~ thank you 로건 #로건리 #멋찜주의 #탈주범 #오윤희"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 유진은 박은석과 함께 오토바이를 두고 밝은 표정을 지어보이고 있는 모습. 극중 긴박한 상황과 달리 훈훈한 케미스트리를 과시하고 있다.한편, 유진과 박은석은 극중 오윤희, 로건리 역을 맡아 열연으로 호평을 받았다.