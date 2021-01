"美친 퀄리티" 원톱 솔로 백현 진가 입증

김현아 기자

‘솔로 앨범 100만장 판매 기록’을 세운 엑소 백현이 세계 최초 온라인 전용 유료 콘서트 ‘Beyond LIVE’(비욘드 라이브)를 통해 첫 솔로 콘서트를 성황리에 마쳤다.지난 3일 오후 3시(한국시간 기준)부터 네이버 V LIVE를 통해 생중계된 ‘Beyond LIVE - BAEKHYUN : LIGHT’(비욘드 라이브 - 백현 : 라이트)는 엑소 세계관 속 백현의 초능력인 ‘빛’을 콘셉트로, 다채로운 장르의 음악과 퍼포먼스, 화려한 AR 및 그래픽 효과가 어우러진 고퀄리티 공연을 선사, ‘원톱 솔로 가수’ 백현의 진가를 만나기에 충분했다.특히 이번 공연은 백현의 첫 솔로 콘서트인 만큼, 한국을 비롯한 미국, 중국, 일본, 태국 등 전 세계 120개국에서 약 11만 시청자들이 함께 공연을 즐겼으며, ‘#BAEKHYUNBeyondLIVE’, ‘#BAEKHYUN1stConcert’ 등의 해시태그도 프랑스, 네덜란드, 러시아, 베트남, 인도네시아 등 각국의 트위터 실시간 트렌드 1위를 점령해, 백현의 글로벌한 인기를 다시 한번 실감케 했다.이날 공연에서 백현은 솔로 데뷔곡 ‘UN Village’부터 ‘Underwater’, ‘R U Ridin’?’, ‘Poppin’ ’ 등 밀리언셀러를 기록한 두 번째 미니앨범 ‘Delight’ 수록곡, 최신 싱글 ‘놀이공원’, SM ‘STATION’을 통해 발표한 ‘YOUNG’과 ‘공중정원’, 드라마 ‘청춘기록’ OST ‘나의 시간은’ 등 만능 보컬리스트 백현의 매력을 만날 수 있는 총 23곡의 다채로운 무대로 ‘안방 1열’ 관객들의 폭발적인 호응을 얻었다.더불어 백현이 직접 피아노를 연주하며 감미로운 보컬로 들려준 ‘What I Want For Christmas’와 ‘MY ANSWER’는 물론, ‘CALL ME BABY’, ‘으르렁’, ‘花요일’, ‘Cherish’ 등 엑소 및 엑소-첸백시의 히트곡도 자신만의 색깔로 새롭게 선보였으며, 오는 1월 20일 발매 예정인 일본 첫 미니앨범 ‘BAEKHYUN’의 신곡도 최초 공개, 수록곡 ‘Addicted’ 무대에 이어 타이틀 곡 ‘Get You Alone’ 무대 및 뮤직비디오도 선공개해 눈길을 끌었다.또한 ‘Ghost’와 ‘Psycho’ 무대에서는 모션 캡처 기술을 활용, 빛으로 형상화된 8m 크기의 자이언트 댄서가 백현과 함께 퍼포먼스를 펼쳐 이목을 사로잡았으며, 따뜻한 분위기의 서점을 배경으로 한 ‘나의 시간은’, 우주 공간에 있는 듯한 ‘Love Again’, 네온사인으로 꾸며진 캔디샵 배경의 ‘Candy’ 등 실감나는 AR 및 XR 효과가 어우러진 무대 연출도 보는 즐거움을 배가시켰다.게다가 백현은 다중 화상 연결을 이용한 인터랙티브 소통을 통해 재치 있는 입담으로 팬들과 가깝게 소통해 재미를 더했으며, “온라인으로나마 여러분과 만나 같은 시간대에 같은 행복을 느낄 수 있어 너무 좋다. 언제나 볼 수 있는 빛처럼 늘 여러분 곁에서 함께 있고 싶다. 앞으로도 열심히 활동하면서 계속 성장할 테니 많은 사랑 부탁드린다”고 소감을 밝혔다.한편, 백현은 일본 첫 미니앨범 ‘BAEKHYUN’ 발매에 앞서 오늘(4일) 0시 타이틀 곡 ‘Get You Alone’의 음원과 뮤직비디오를 선공개했다. 이날 낮 12시부터 국내 각종 음악 사이트에서도 만날 수 있다.