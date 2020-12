데일리한국 신영선 기자

아스트로(ASTRO)의 팬 사랑 가득한 연말 선물이 전격 공개된다.아스트로(MJ, 진진, 차은우, 문빈, 라키, 윤산하)는 31일 오후 6시 팬들을 향한 애정을 가득 담은 디지털 싱글 ‘We Still (Be With U)’(위 스틸 비 위드 유)를 발매한다.‘We Still (Be With U)’는 아스트로의 일곱 번째 미니 앨범 ‘GATEWAY’(게이트웨이)에 수록된 ‘We Still’을 겨울 분위기에 맞춰 새롭게 편곡한 곡으로, 기존 곡보다 한층 더 따뜻하고 감성적인 느낌을 담았다. 특히, 부제 ‘Be With U’는 ‘아스트로는 늘 팬들과 함께이고, 앞으로도 함께할 것이다’라는 의미를 간직하고 있어 팬들에게 뜻 깊게 다가온다.무엇보다 이번 디지털 싱글에는 아스트로 여섯 멤버의 적극적인 참여가 돋보인다. 직접 준비한 내레이션 멘트 뿐만 아니라 바쁜 와중에도 아이디어를 내 손수 촬영한 스페셜 영상까지, 기획부터 완성에 걸쳐 멤버 모두의 열정이 담겼다.소속사 판타지오뮤직은 “디지털 싱글 ‘We Still (Be With U)’에는 힘든 한 해를 보냈던 모두를 응원하는 아스트로의 마음이 담겨있다. 이 곡을 끝으로 2020년을 행복하게 마무리하는 아스트로의 내년 활동에도 많은 관심 부탁드린다”고 밝혔다.아스트로는 올 한 해 완전체 앨범부터 유닛 앨범, 드라마, 뮤지컬, 예능 등 다양한 분야에서 활약했다. 쉼없이 바쁘게 달려온 아스트로의 올해 마지막 선물인 디지털 싱글 ‘We Still (Be With U)’는 오늘(31일) 오후 6시 각종 음원 사이트에서 만나볼 수 있다. 또한, 스페셜 영상은 아스트로 공식 유튜브 채널과 네이버 V LIVE에서 확인할 수 있다.