JYP 소속 신인 걸그룹 "일냈다"

31일 日 대표 연말 특집 프로그램 '홍백가합전' 출격

김현아 기자

JYP엔터테인먼트 소속 신인가수 NiziU(니쥬)의 'Make you happy'(메이크 유 해피) 뮤직비디오가 유튜브 2억 뷰를 돌파했다.지난 6월 30일 공개된 프리 데뷔곡 'Make you happy' 뮤직비디오는 12월 31일 오전 1시 40분 유튜브 조회 수 2억 회를 달성해 또 하나의 눈부신 성과를 이뤘다.NiziU는 12월 2일 정식 데뷔 이후 약 한 달 만에 2억 뷰 뮤직비디오 보유 그룹으로 등극하며 폭발적인 인기를 재입증했다.아홉 멤버의 풋풋하고 싱그러운 매력과 포인트 안무인 줄넘기 댄스는 뜨거운 사랑을 받으며 높은 조회 수를 견인하고 있다.K팝 대표 프로듀서 박진영이 작사, 작곡한 'Make you happy'는 오리콘 주간 합산 앨범 랭킹 3관왕, 현지 여성 아티스트 사상 최초 1억 스트리밍 돌파 등 각종 최다, 최초 기록을 쌓았다.12월 발표한 정식 데뷔 싱글 'Step and a step'(스텝 앤드 어 스텝) 역시 발매 첫 주 31만 1719포인트를 기록하며 최신 오리콘 주간 싱글 차트(2020.11.30~12.06 집계 기준) 1위에 오르는 등 흥행 가도를 달리고 있다.이들의 파급력을 방증하듯 일본 주요 방송사는 NiziU가 등장하는 특집 프로그램을 방영해 시청자들을 사로잡고 있다.지난 25일에는 TV아사히의 인기 음악 방송 '엠스테'의 '울트라 슈퍼 라이브 2020'에서 'Make you happy' 무대를 펼치고 기분 좋은 에너지를 전해 큰 호응을 얻었다.NiziU는 31일 일본의 대표적 연말 특집 프로그램 NHK의 '홍백가합전'에 출격해 2020년의 마무리를 화려하게 장식한다.특히 일본에서 가장 큰 사랑을 받은 가수들이 총출동하는 해당 프로그램에 데뷔 29일 만에 입성, 역대 초고속 출연 기록을 세웠다.NiziU는 올 한해 막바지까지 팬심을 제대로 달구며 맹활약을 펼치고 이 기세를 몰아 2021년에도 대세 행보를 이어갈 예정이다.