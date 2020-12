신영선 기자

방탄소년단의 신곡 ‘Life Goes On’ 뮤직비디오가 2억뷰를 돌파했다.지난달 20일 발표된 방탄소년단 새 앨범 ‘BE (Deluxe Edition)’의 타이틀곡 ‘Life Goes On’ 뮤직비디오 유튜브 조회수가 12월 19일 오후 6시 43분경 조회수 2억 건을 넘었다. 방탄소년단은 통산 19번째 2억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.방탄소년단의 ‘Life Goes On’은 열심히 달리다 멈춰 설 수 밖에 없는, 원치 않는 상황과 마주했지만 “그럼에도 삶은 계속된다”라는 위로의 메시지를 담은 곡이다.‘Life Goes On’이 수록된 ‘BE (Deluxe Edition)’가 담고 있는, 지금 이 순간에 느끼는 솔직한 감정과 앞으로 계속 살아가야 하는 ‘우리’라는 존재에 관한 메시지와도 맞닿아 있다.방탄소년단은 ‘Life Goes On’으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’(12월 5일 자)에서 1위에 오르며 빌보드 차트 62년 역사상 최초로 한글 가사 위주의 곡으로 해당 차트 정상을 기록했다. ‘BE (Deluxe Edition)’ 역시 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 정상을 기록하며 메인 차트를 모두 장악하는 쾌거를 이뤘다.