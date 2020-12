데일리한국 김현아 기자

그룹 몬스타엑스(셔누, 민혁, 기현, 형원, 주헌, 아이엠)의 앨범이 미국 타임지의 '2020년 케이팝을 대표한 노래와 앨범', 팝크러쉬의 '2020년 최고의 앨범 25'에 각각 선정됐다.미국 타임지는 최근 '2020년 올 한해 케이팝의 기념비적인 노래와 앨범들(The Songs and Albums That Defined K-Pop's Monumental Year in 2020)'라는 기사를 통해 몬스타엑스의 첫 미국 정규앨범 '올 어바웃 러브(ALL ABOUT LUV)'를 조명했다.타임지는 "'올 어바웃 러브'는 케이팝 그룹의 첫 전곡 영어 앨범으로 헤드라인을 장식했지만, 단순히 언어적인 방향으로 인해 주목받은 건 아니다"라면서 "시원한 일렉트로 팝 잼, 부드러운 신스 느낌의 발라드 등 다양한 곡에 달콤한 멜로디와 부드러운 가성 등, 평소 공격적이고 강렬한 사운드를 선보였던 몬스타엑스의 관능적인 면을 거침없이 보여줬다"고 소개했다.이어 "보컬 중심의 앨범에서 래퍼 주헌과 아이엠은 그들의 목소리로 특별한 존재감을 뽐내기도 했다"고 전했다.한편, 몬스타엑스는 최근 정규 3집 'FATAL LOVE(페이탈 러브)'의 타이틀 'Love Killa(러브 킬라)' 활동을 최근 마쳤다.