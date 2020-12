신영선 기자

5년 만에 가수로 복귀하는 가수 이승기가 소감을 전했다.이승기는 지난 10일 오후 6시 정규 7집 'THE PROJECT'를 온, 오프라인을 통해 발매했다. 정규 7집 'THE PROJECT'에 수록된 신곡 4곡과 리마스터링 5곡을 포함해 총 9곡의 음원이다.이승기는 5년 만에 본업으로 복귀하면서 "가수로 돌아오게 돼서 굉장히 설레면서도 걱정도 많이 된다"라며 "새 앨범을 어떻게 들어주실 지 매우 궁금하고, 긴장도 되지만 이제는 조금이나마 즐길 수 있는 여유가 생겼다"고 소회를 털어놨다.이 시대의 음유시인 윤종신과 의기투합한 '뻔한 남자'에 대해서는 "대서사를 지니고 있는 정통 발라드"라고 자신감을 드러냈다. '뻔한 남자'는 지난달 15일 선공개하자마자 단숨에 음원사이트 1위에 등극하며 대중성을 인정받았던 상황. 윤종신은 "이승기는 워낙 목소리의 파워가 좋을뿐더러 가사에 담긴 서사를 이승기만의 섬세한 해석으로 탁월하게 표현해내는 만능형 가수라고 생각한다"라고 이승기를 향한 깊은 신뢰와 믿음을 표했다.한편, 이날 이승기의 정규 7집 'THE PROJECT'와 타이틀곡 '잘할게' 뮤직비디오가 온, 오프라인에서 동시에 발매됐다.