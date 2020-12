데일리한국 신영선 기자

싱어송라이터 라디가 아티스트 활동을 중단한다.7일 소속사 리얼콜라보 측은 “라디가 오는 15일 베스트 앨범인 ‘Ra.D’를 기점으로 아티스트 활동을 잠정 중단한다”고 밝혔다.라디는 "아티스트 활동을 잠정적으로 중단하고 보컬 및 세션 디렉터, 녹음 및 믹스 엔지니어, 프로듀서 및 편곡가의 활동에 집중할 예정이다. 추후 ‘I’m in love’(아임 인 러브)나 ‘엄마’와 같은 나를 온전히 담은, 내가 반드시 들려드리고 싶은 노래가 있으면 다시 마이크를 잡겠다”고 전했다.한편, 라디는 지난 2002년 1집 ‘My Name Is Ra.D’(마이 네임 이즈 라디)로 정식 데뷔해 세 장의 정규앨범 및 다수의 싱글로 대중들과 소통해 왔다.