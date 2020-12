지민 소감, 빌보드 핫100 1위·3위 "사랑해주시는 아미 여러분들 모두에게 감사"

신영선 기자

그룹 방탄소년단 지민이 SNS를 통해 새 앨범 'BE (Deluxe Edition)'의 타이틀곡 '라이프 고즈 온(Life Goes On)'으로 빌보드 '핫 100' 1위를 차지한 소감을 전했다.지민은 1일 오전 방탄소년단 공식 트위터를 통해 "정말 너무너무 감사하다. 1위도 너무 감사한데 3위 안에 저희곡이 두 개라니. 사랑해주시는 아미 여러분들 모두에게 진심으로 감사하다. 앞으로 더 좋은 앨범 들려드리기 위해 최선을 다하겠다"라고 소감을 전했다.지민은 해당 글과 함께 크리스마스 트리 앞에서 찍은 셀카를 공개했다. 크리스마스 분위기가 물씬 풍기는 배경과 훈훈한 비주얼이 눈길을 끈다.앞서 빌보드 '핫 100' 차트 1위와 3위에는 방탄소년단의 '라이프 고즈 온'과 '다이너마이트(Dynamite)'가 각각 랭크됐다.11월 30일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드에 따르면 방탄소년단 새 앨범 'BE (Deluxe Edition)'의 타이틀곡 '라이프 고즈 온'(Life Goes On)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'과 메인 앨범 차트 '빌보드200'에서 쌍끌이 1위에 올랐다. 62년 빌보드 역사상 '라이프 고즈 온'과 같은 한글 가사 곡이 1위에 오른 것은 처음이다.