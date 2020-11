신영선 기자

배우 정일우가 개인 유튜브 채널을 개설했다.정일우는 지난 27일 유튜브 채널 '1일1우'를 개설한 뒤 "Whose Q&A is it?" 영상을 게재했다.이어 다음 날인 28일에는 "일과 휴식 사이"라는 영상으로 팬들과 스크린 밖에서의 일상을 공유했다.정일우는 정일우는 "그동안 작품을 통해 배우로서의 모습을 보여드렸다면, ‘1일 1우’ 정일우 유튜브에서는 인간 정일우의 모습을 더 많이 보여드리려고 한다"고 소감을 전했다.한편 정일우는 12월 4일 저녁 8시 '유튜브 LIVE'를 진행한다.