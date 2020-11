신영선 기자

가수 청하가 글로벌 컬래버레이션을 성사했다.24일 청하의 공식 SNS에는 새 싱글 ‘Dream of You (드림 오브 유)’의 크래딧 포스터가 공개됐다.공개된 이미지에는 당당한 눈빛으로 카메라를 응시하는 청하의 모습이 담겼다. 대체 불가한 청하만의 독보적인 카리스마가 보는 이들의 시선을 단번에 압도했다.특히 타이틀 ‘Dream of You’ 글자 위로 새겨진 ‘With R3HAB’가 눈길을 끌었다. 타임테이블과 포토 티저 공개 때부터 궁금증을 자아냈던 ‘COLLABORATION SINGLE (컬래버레이션 싱글)’의 주인공은 네덜란드 출신의 세계적인 DJ이자 프로듀서 R3HAB(리햅)으로 알려졌다.R3HAB은 리한나, 드레이크, 콜드플레이, 마돈나, 레이디 가가, 마룬5 등 세계적인 뮤지션들의 리믹스를 만들며 주목받은 실력파 DJ다.또한 다양한 장르 소화가 가능한 프로듀서로서 인기 K-POP 아티스트들과도 몇 차례 협업을 이룬 바 있다. 청하의 개성 있는 음색과 폭발적인 에너지가 R3HAB과 만나 어떤 시너지 효과를 이룰지 음악 팬들의 관심이 집중된다.청하의 새 싱글 ‘Dream of You (with R3HAB)’는 하우스 리듬과 선이 굵은 베이스 라인이 이끄는 일렉트로닉 장르로 스트링, 브라스, 보코더의 레트로 사운드와 몽환적인 신디사이저 사운드가 어우러져 다채로운 매력을 발산하는 곡이다. 최근 발매한 싱글 ‘Bad Boy (배드 보이)’로부터 이어지는 청하의 중·저음의 매력을 다시 한 번 느낄 수 있는 곡으로 기대를 모은다.한편, 청하의 새 싱글 ‘Dream of You (with R3HAB)’는 오는 27일 정오 전 음원 사이트에서 발매된다