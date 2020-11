데일리한국 김현아 기자

방탄소년단 지민에 대해 월스트리트저널이 극찬을 하고 나섰다.편집장 마일스 탠저는 지난 12일 자신의 SNS에 "나는 사진에 집착한다. 특히 나에게 매우 아이코닉(Iconic)한 지민 커버(especially the jimin cover which seems v v iconic to me)"라는 글을 게시했다.해당 사진은 12일 '2020 올해의 혁신가(The WSJ Magazine 2020 Innovator Awards)' 음악부분 수상 후 멤버별 짧은 인터뷰와 함께 공개된 사진이다.지민은 WSJ 인터뷰에서 새 앨범 준비 과정에 대해 "음악에 집중하고 있다. 새 앨범 'BE(Deluxe Edition)'의 수록곡 모두 빌보드 핫 100 순위에 올랐으면 좋겠고, 그래미에서 공연도 좋을 것 같다"고 기대감을 나타내기도 했다.한편, 지민은 11월 보이그룹 개인 브랜드 평판 1위에 오르며, 23개월 연속 1위를 차지해 신기록을 자체 경신한 바 있다.