슈주 15주년, 오늘(6일) 직접 고마움 작사한 '우리에게' 발매

데일리한국 김현아 기자

그룹 슈퍼주니어가 데뷔 15주년을 맞이했다.6일 슈퍼주니어는 오후 6시 플로, 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트에서 신곡 ‘우리에게 (The Melody)’ 음원을 공개하고, 같은 시각 유튜브 SMTOWN 채널, 네이버 TV SMTOWN 채널에서 뮤직비디오도 함께 오픈해 높은 관심이 기대된다.신곡 ‘우리에게 (The Melody)’는 오는 12월 발매를 예고한 정규 10집의 선공개 곡이다. 그때, 그날을 회상하는 듯한 기분 좋은 '휘파람' 소리가 인상적인 미디움 템포의 노래로, 이특과 예성이 직접 작사에 참여해 지난 15년 동안 함께해준 서로에 대한 고마움을 담아냈다.“불안한 많은 날들도 함께였기에 지켜낸 거야 다 포기하려 했던 순간도 하나였기에 이겨낸 거야”, “한 치 앞의 내일도 알 수 없지만 너와 함께라면 노래할 거야” 등 지금처럼 앞으로도 함께 노래해 주길 바라는 마음을 표현한 가사가 인상적이다.무엇보다 신곡 ‘우리에게 (The Melody)’ 뮤직비디오에는 슈퍼주니어의 과거 사진, 영상과 멤버들의 현재 모습이 교차되며 나타나, 지난 15년 간의 추억을 회상할 수 있는 감동적인 영상으로 재구성돼 음악 팬들 사이 좋은 반응을 얻을 것으로 보인다.한편, 슈퍼주니어는 내일(7일) 오후 5시부터 네이버 V LIVE에서 온라인 팬미팅 ‘Beyond LIVE - SUPER JUNIOR 15th Anniversary Special Event - 초대(Invitation)’를 전 세계 유료 생중계한다.