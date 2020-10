신영선 기자

트와이스의 신곡 'I CAN`T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미) 비하인드 뮤직비디오 촬영 현장 공개됐다.JYP엔터테인먼트는 26일 오후 6시 정규 2집 `Eyes wide open`(아이즈 와이드 오픈)의 발매를 앞두고, 타이틀곡 뮤직비디오 현장에서 포착한 사진 2장을 공개했다.사진 속 트와이스는 거대한 꽃 사이에서 우아한 자태를 뽐내 시선을 강탈하고 있다. 강렬한 색감의 세트와 그 속에서 영롱하게 빛나는 멤버들을 보고 있으면, 마치 한 떨기 꽃처럼 피어나는 트와이스를 마주한 듯한 환상에 빠진다.또 다른 사진에서는 노란색 의상을 갖춰 입은 멤버들이 옹기종기 보여 손가락 하트를 날려 깜찍함을 더했다. 해당 착장은 지난 22일 뮤직비디오 티저 영상을 통해 처음 공개돼 팬들의 큰 호응을 얻은 바 있다.앞선 티징 콘텐츠에서 찾아볼 수 없던 색다른 오브제와 분위기는 새 노래와 뮤직비디오에 대한 궁금증을 키웠다.한편, 트와이스는 26일 오후 6시 3년 만의 새 정규 음반 `Eyes wide open`을 발표한다.이어 오후 8시 네이버 V LIVE(브이 라이브)와 유튜브를 통해 `TWICE "I CAN`T STOP ME" SPECIAL LIVE`(트와이스 "아이 캔트 스톱 미" 스페셜 라이브)를 열고 팬들과 만난다.