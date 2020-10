신영선 기자

가수 임영웅이 '2020 Asia Artist Awards'의 '최애돌' 상위권을 달리고 있다.오는 11월 25일(수) 개최되는 '2020 Asia Artist Awards’(2020 아시아아티스트어워즈 이하 ’2020 AAA')는 세계 최초 배우와 가수 부문 아티스트 통합 시상식으로 스타뉴스가 주최하고 모티브프러덕션, 도로시커뮤니케이션즈, AAA 조직위원회가 공동 주관한다.11월 15일(일)까지는 '최애돌'과 '최애돌 셀럽' 앱을 통해 내 맘속 최애 스타를 뽑기 위한 인기투표가 한창 진행 중이다. '최애돌' 앱 투표에서는 AAA 남자 인기가수상/AAA 여자 인기가수상 2개 부분이, '최애돌 셀럽' 앱 투표에서는 AAA 남자 인기 배우상/AAA 여자 인기 배우상/AAA 트롯 인기가수상 3개의 부문이 진행되고 있다. 두 개의 앱 투표수를 합산해 가장 많은 투표수를 받은 1등에게는 'AAA Best of Best 스타뉴스 x 최애돌' 상이 수여된다.현재까지 총 투표 중간집계 결과(10월 23일 오전 12시 기준) 총 투표수 8,139,377,939표를 기록 중이며, 남자 아이돌 부문에는 방탄소년단(1,655,737,063표), 여자 아이돌 부문에는 트와이스(449,662,789표), 남자배우 부문에는 박진영(114,591,942표), 여자배우 부문에는 송지효(76,656,310표), 트로트 부문에는 임영웅(488,075,851표)이 각 부문 선두를 달리며 치열한 접전을 펼치고 있다. '최애돌'과 '최애돌 셀럽' 앱 투표수를 합산한 가장 많은 누적수는 남자 아이돌 부문 방탄소년단이다.'최애돌’ 및 '최애돌 셀럽’은 아이돌 팬덤이 사용하는 커뮤니티로 실시간 아이돌 랭킹차트, 아이돌 스케줄, 아이돌 퀴즈 등을 제공하며 아티스트들의 투표를 통해 아이돌 및 셀럽 순위를 실시간 반영할 수 있는 투표 앱이다.