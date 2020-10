신영선 기자

강남이 아내 이상화와의 결혼 1주년을 자축했다.강남은 12일 자신의 인스타그램에 "결혼한지 오늘 딱 1년. Thank you for being a wonderful wife!!! #사귀기전사진 #기여움"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 강남과 이상화가 나란히 앉아 카메라를 응시하고 있는 모습이 담겼다. 아직 어색한 분위기를 자아내고 있는 사진 속 두 사람은 풋풋한 외모를 한 채 환하게 미소짓고 있어 눈길을 끈다.한편, 강남과 이상화는 SBS 예능 프로그램 '정글의 법칙' 출연을 계기로 만남을 이어가다 지난해 10월 결혼식을 올렸다.