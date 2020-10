신영선 기자

그룹 여자친구가 내달 9일 컴백한다.여자친구는 오늘(12일) 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스와 공식 팬카페를 통해 11월 9일 새 정규앨범 ‘回:Walpurgis Night(회:발푸르기스의 밤)’ 발매 소식을 알렸다.‘回:Walpurgis Night’는 여자친구 성장 서사를 집약한 ‘回 시리즈’의 마지막 이야기로, 지금껏 없었던 새로운 모습을 시도한 앨범이다.특히 변화의 서막을 알린 ‘回:LABYRINTH(회:래버린스)’, 확실한 변화를 보여 준 ‘回:Song of the Sirens’을 거쳐 ‘回:Walpurgis Night’에서는 변화의 정점을 찍는다.또한 전작에 이어 빅히트 슈퍼 프로듀서 군단과의 지속적인 협업은 물론 여자친구 멤버들의 앨범 참여가 더욱 확대돼 한층 성장한 음악적 역량을 확인시킬 예정이다.정규앨범으로는 지난해 1월 ‘Time for us(타임 포 어스)’ 이후 1년 10개월 만이며, 지난 7월 ‘回:Song of the Sirens(회:송 오브 더 세이렌)’ 발매 이후 4개월 만에 컴백을 알려 팬들의 기대감을 더했다.한편, ‘回:Walpurgis Night’ 앨범 예약 구매는 19일 시작된다. 자세한 사항은 추후 위버스와 공식 팬카페를 통해 확인할 수 있다.