신영선 기자

방탄소년단이 온라인 콘서트 '맵 오브 더 솔 원(MAP OF THE SOUL ONE)' 비하인드 사진을 공개했다.11일 방탄소년단 멤버들은 공식 SNS를 통해 짧은 공연 소감과 사진을 게재했다.RM은 "여러분 덕에 오랜만에 살아있다고 느낄 수 있었어요. 우리의 잘못이 아닌 잘못들 속에서, 이 긴긴 시간 동안 최선을 다해 반짝여볼 수 있기를! 감사하고 감사하며. 사랑합니다"라며 아미에 대한 진심을 전했다.슈가는 "또 만나요오오~!"라고 전했으며, 진은 "아미 덕분에 오늘 너무 즐거웠습니다람쥐"라며 귀여운 소감을 남겼다.지민은 "정말 정말 행복한 시간을 함께 해주신 모든 아미 여러분들께 감사의 인사를 전합니다. 사랑하고 또 사랑합니다"라고 전했다.제이홉은 "이틀 동안 함께해주신 우리 아미 여러분들 너무 고마워요. 오래 준비한만큼 빨리 보여드리고 싶었고, 잘 하고 싶었던 마음이 컸었기에 아쉬움도 많이 남네요. 그래도 아미에게 큰 위로와 기쁨이 되었다면 그걸로 너무나도 만족합니다. 직접 만나는 그날까지 힘내고 서로 더 사랑합니다. 사랑해요"라고 장문의 글을 남겼다.한편, 그룹 방탄소년단은 10일과 11일, 이틀간 서울에서 온라인 콘서트 'BTS 맵 오브 더 솔 원'('BTS MAP OF THE SOUL ON:E)을 개최했다.