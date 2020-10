김현아 기자

그룹 슈퍼엠이 WHO(세계보건기구)가 주최한 공연에 K팝 아티스트로는 유일하게 참여해 세계 시민들을 위로하는 따뜻한 목소리를 전했다.슈퍼엠은 지난 10일 밤 11시부터 유튜브, 트위터, 페이스북, 링크드인, 틱톡, 트위치 등에서 생중계된 WHO 주최 온라인 이벤트 '더 빅 이벤트 포 멘탈 헬스'(The Big Event for Mental Health)에 K팝 아티스트로서는 유일하게 참석해 공연했다.이번 행사는 정신건강의 중요성과 관리 방법에 대해 널리 알리고 모두에게 정신건강 프로그램이 제공되도록 독려하기 위해 기획됐다.슈퍼엠은 "모두에게 좋은 날이 오길 바란다"면서 지난달 25일 발표한 정규 1집 '슈퍼 원'(Super One) 수록곡 중 하나인 '베터 데이즈'(Better Days)를 불렀다.앞서 슈퍼엠은 데뷔 1년 만에 첫 번째 정규앨범 '슈퍼 원'을 발매했다. '슈퍼 원'은 '우리 모두는 특별한(Super) 존재로서 각자(One)의 힘을 가지고 있으며, 우리가 겪고 있는 어려움을 하나 된(One) 힘으로 함께 극복해 나가자'란 메시지를 담고 있다.슈퍼엠은 지난 4월에도 WHO와 전 세계 시민들이 주최한 초대형 온라인 자선 콘서트 '원 월드: 투게더 앳 홈'(One World: Together At Home에 K팝 아티스트로는 유일하게 참여한 바 있다.한편 슈퍼엠은 지난해 10월 미국 할리우드에서 쇼케이스를 열고 데뷔했다. 슈퍼엠은 샤이니 태민, 엑소 백현·카이, NCT 127 태용·마크, 웨이션브이 루카스·텐 등 SM엔터테인먼트 소속 보이그룹 멤버 7명이 모인 연합 그룹이다.