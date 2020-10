김현아 기자

'Not Shy'(낫샤이)가 '놀라운 토요일'에 등장했다.10일 방송된 tvN '놀라운 토요일-도레미마켓'에는 걸그룹 ITZY 'Not Shy'가 등장했다.이날 스튜디오에 ITZY 'Not Shy' 문제 구간이 흘러나오자 출연진들은 모두 당황한 모습을 보였다. 특히 블랙핑크 지수는 "한 번 더"를 외쳐 웃음을 자아내기도 했다.이 가운데 넉살은 지수를 향해 "지수 님 벌써 보시면 어떡하냐. 근데 본인 건 안 보여준다. 안 볼테니까 그만 가려도 된다"고 너스레를 떨어 폭소를 더했다.