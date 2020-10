신영선 기자

그룹 골든차일드(Golden Child)의 싱글 2집 재킷 메이킹 영상이 공개됐다.골든차일드(이대열, Y, 이장준, TAG, 배승민, 봉재현, 김지범, 김동현, 홍주찬, 최보민)는 지난 4일 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 싱글 앨범 ‘Pump It Up’의 재킷 메이킹을 공개했다.영상 속 골든차일드는 오랜만에 나선 청량 콘셉트 재킷 촬영에 들뜬 표정을 감추지 못했다. 멤버들은 풋풋한 소년미를 발산하며 여심을 자극하는 비주얼을 드러냈다.특히 티저가 공개됐을 당시 화제를 모았던 제복 의상에 대한 비하인드 스토리와 더불어 촬영을 진행하는 멤버들의 자연스러운 모습이 포착돼 눈길을 끌었다.골든차일드는 두 번째 싱글 앨범 ‘Pump It Up’을 통해 다시 초심으로 돌아가 새롭게 시작하는 골든차일드의 설레는 마음을 담아낸 것으로 예고돼 많은 음악팬들의 이목이 집중되고 있다.한편, 골든차일드의 두 번째 싱글 앨범 ‘Pump It Up’은 오는 7일 오후 6시, 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.