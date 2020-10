데일리한국 김현아 기자

그룹 방탄소년단이 인종차별 반대 캠페인을 위해 약 12억 원을 기부한 이유를 밝혔다.미국 매체 버라이어티 측은 10월 2일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 'BTS on the Decision to Donate to Black Lives Matter: ‘Prejudice Should Not Be Tolerated’('Black Lives Matter' 캠페인에 기부하기로 결정한 방탄소년단: 편견이 용납돼선 안 된다)'라는 제목의 인터뷰 기사를 추가 공개했다.지난 6월 방탄소년단과 소속사 빅히트엔터테인먼트는 글로벌 공연 기획사 라이브 네이션(Live Nation) 측에 기부금 100만 달러(한화 약 12억 원)를 쾌척한 터.당시 라이브 네이션은 코로나19로 인해 어려움을 겪은 공연업계 관계자들을 위해 크루 네이션(Crew Nation) 캠페인을 진행했다.이때 방탄소년단은 "우리가 해외에 머무르거나 다른 상황에 처했을 때 우리 또한 편견에 시달렸다. 코로나19로 인해 많은 공동체가 도움을 필요로 한다는 걸 알고 있다. 이번 기부를 통해 음악 종사자들에게 도움이 되고 싶었다"며 빠른 시일 내 공연을 통해 재회하고 싶다는 바람을 전했다.