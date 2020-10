블랙핑크 ‘Ice Cream’, 유큐브 3억뷰 돌파… 유튜브 구독자 전세계 아티스트 2위

신영선 기자

블랙핑크의 ‘Ice Cream’ 뮤직비디오가 유튜브 조회수 3억뷰를 돌파했다. 공식 활동 없이도 글로벌 음악팬들의 꾸준한 사랑을 받으며 유의미한 기록을 써내려가고 있다.지난 1일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 ‘Ice Cream’ 뮤직비디오는 이날 오후 4시 46분께 유튜브에서 조회수 3억뷰를 넘었다.이는 지난 8월 28일 오후 1시에 공개된 지 약 34일 만. 블랙핑크의 메가 히트곡이자 K팝 걸그룹 최단기간을 기록한 ‘How You Like That’과 ‘Kill This Love’ 뒤를 잇는 빠른 속도다.‘Ice Cream’은 세계적인 팝스타 셀레나 고메즈와의 컬래보레이션으로 발매 전부터 많은 관심을 받았다. 심플한 리듬과 경쾌한 사운드가 돋보이는 팝 장르 곡. 블랙핑크가 처음 시도한 귀엽고 상큼한 콘셉트로 글로벌 팬들의 마음을 사로잡으며 월드 클래스 걸그룹으로 탄탄한 존재감을 입증했다.‘Ice Cream’은 발매 직후 아이튠즈 월드와이드 차트 1위, 스포티파이 글로벌 톱 40차트와 미국 톱 50을 비롯하여 영국 오피셜 싱글 톱40 차트 등 해외 주요 스트리밍 사이트에서 상위권을 휩쓸며 괄목할만한 성적을 이뤘다. 특히 'Ice Cream'은 미국 빌보드 '핫100' 차트에서 13위로 진입하며 K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 자체 경신한 것은 물론, 4주 연속 차트인에 성공했다.블랙핑크는 이러한 인기에 힘입어 유튜브 공식 채널 구독자가 꾸준히 상승하고 있다. 현재 5000만명에 육박하는 수치로 전 세계 여성 아티스트 1위이며, 블랙핑크보다 구독자가 많은 아티스트는 저스틴 비버뿐이다.무서운 인기 상승세를 탄 블랙핑크의 ‘THE ALBUM’ 전곡 음원과 타이틀곡 ‘Lovesick Girls’ 뮤직비디오는 내일(2일) 공개된다. 공개 시간은 미국 동부 시간 기준 0시, 한국 시간으로는 같은 날 오후 1시다.