신영선 기자

배우 한예슬이 생일파티 사진을 공개했다.18일 한예슬은 자신의 인스타그램을 통해 "Thank You For Your Sweet Birthday Wishes"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 한예슬은 풍선과 초 등으로 화려하게 꾸며진 방 안에서 케이크를 앞에 두고 행복한 미소를 짓고 있다. 이어 화려한 꽃다발과 조명 등의 사진도 공개됐다.글을 접한 유튜버 이사배, 가수 강태리, 개그맨 홍현희 등은 한예슬의 생일을 축하하는 댓글을 달았다. 누리꾼들의 축하 댓글도 이어졌다.한편, 한예슬은 1981년생으로 올해 40세다.