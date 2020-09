신영선 기자

샤이니 태민(에스엠엔터테인먼트 소속)이 정규 3집 ‘Act 1’으로 주간 음반 차트 1위를 차지했다.7일 발매된 태민 정규 3집 ‘Never Gonna Dance Again : Act 1’(네버 고나 댄스 어게인 : 액트 1)은 14일 발표된 한터차트, 핫트랙스 등 음반 차트에서 주간 1위를 차지해, 태민의 강력한 파워를 다시 한번 확인시켜 주었다.더불어 이번 앨범은 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 미국을 포함한 전 세계 32개 지역 1위에 올랐으며, 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위, 일본 라인 뮤직 앨범 톱 100 차트 1위를 기록하는 등 태민의 글로벌한 인기를 입증했다.또한 태민은 지난 12일부터 유튜브 샤이니 채널 및 네이버TV SMTOWN 채널을 통해 신곡 무대를 다채롭게 즐길 수 있는 ‘TAEMIN THE STAGE’(태민 더 스테이지)를 공개해 화제를 모으고 있으며, 오늘 오후 8시에는 수록곡 ‘네모 (Nemo)’ 무대 영상이 공개될 예정이어서 좋은 반응이 기대된다.한편, 태민은 오는 16일 밤 11시 방송되는 네이버 NOW. ‘심야아이돌’에 출연한다.