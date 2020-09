김현아 기자

그룹 프로미스나인 이서연이 다리 부상으로 인해 활동을 중단했다.10일 프로미스나인 소속사 오프더레코드 엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 "이서연의 부상으로 인한 세 번째 미니앨범 '마이 리틀 소사이어티'(My Little Society) 활동 관련하여 공지 드린다"며 이서연의 활동 중단 소식을 전했다.소속사 측은 "이서연은 최근 앨범 활동 준비 중 다리 부상을 입게 되어 즉시 병원을 방문해 의료진의 정밀 검사를 진행했다"면서 "치료 및 회복에 집중해야 한다는 전문의의 소견에 따라 당사는 이서연을 제외한 8인 체제로 이번 세 번째 미니 앨범 활동을 진행하기로 결정했다"고 밝혔다.이어 "이서연 본인은 활동에 대한 의지가 강하였으나, 당사는 아티스트의 건강 회복을 최우선으로 하여 위와 같은 결정을 하게 된 점 플로버 여러분들의 너른 양해 부탁드린다"며 "당사는 이서연이 완전한 건강 회복을 할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.한편 프로미스나인은 오는 16일 세 번째 미니앨범 '마이 리틀 소사이어티'를 발매하고 1년 3개월 만에 컴백할 예정이다.안녕하세요.오프더레코드 엔터테인먼트입니다.프로미스나인(fromis_9) 멤버 이서연의 부상으로 인한 세 번째 미니 앨범 ‘My Little Society’ 활동 관련하여 공지 드립니다.프로미스나인(fromis_9)의 세 번째 미니 앨범 ‘My Little Society’를 기다려주신 플로버 분들에게 진심으로 감사드리며, 좋지 못한 소식을 전해 드리게 되어 안타까운 마음입니다.이서연은 최근 앨범 활동 준비 중 다리 부상을 입게 되어 즉시 병원을 방문해 의료진의 정밀 검사를 진행하였습니다. 치료 및 회복에 집중 해야한다는 전문의의 소견에 따라 당사는 이서연을 제외한 8인 체제로 이번 세 번째 미니 앨범 활동을 진행하기로 결정했습니다.이서연 본인은 활동에 대한 의지가 강하였으나, 당사는 아티스트의 건강 회복을 최우선으로 하여 위와 같은 결정을 하게 된 점 플로버 여러분들의 너른 양해 부탁드립니다.갑작스러운 소식으로 플로버 여러분들께 심려를 끼쳐드린 점 죄송하다는 말씀드리며, 당사는 이서연이 완전한 건강 회복을 할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.감사합니다.