신영선 기자

트와이스의 일본 베스트 앨범 수록곡 'STUCK IN MY HEAD'(스턱 인 마이 헤드)가 라인 뮤직 주간 톱 100 차트 1위에 올랐다.트와이스는 베스트 3집 '#TWICE3'(해시태그트와이스3) 발매에 앞선 지난 2일 'STUCK IN MY HEAD' 일본어 버전을 선공개했다.'STUCK IN MY HEAD'는 2019년 4월 한국에서 발표한 미니 7집 ‘FANCY YOU’(팬시 유)의 수록곡으로, 공개되자마자 일본 음원 사이트 라인 뮤직 2일자 일간 톱 100 차트 1위로 진입했고, 주간 차트(2~8일) 정상을 석권했다.'STUCK IN MY HEAD'는 16개 도시 25회 규모의 월드투어 'TWICE WORLD TOUR 2019 'TWICELIGHTS''(트와이스 월드투어 2019 '트와이스라이츠') 오프닝 곡으로, 전 세계 팬들에게는 더욱 특별한 추억이 담겨 있다.한편 트와이스는 지난 7월 공개한 일본 싱글 6집 'Fanfare'(팡파르)가 25만 장 이상의 출하량을 기록, 현지 레코드 협회로부터 플래티넘 음반 인증을 받았다.