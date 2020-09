신영선 기자

혼성그룹 싹쓰리(유두래곤 린다G 비룡)의 ‘다시 여기 바닷가’가 8월 가온차트에서 2관왕을 차지했다.가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회는 10일 “8월 가온 월간차트에서 싹쓰리(유두래곤, 린다G, 비룡) ‘다시 여기 바닷가’가 디지털차트, 스트리밍차트에서 1위에 랭크되어 2관왕의 영예를 안았다”고 전했다.월간 앨범차트는 강다니엘의 ‘MAGENTA’ 앨범이 330,824장으로 1위에 랭크됐으며, 방탄소년단의 ‘Dynamite’는 다운로드차트 1위로 진입했다. 글로벌 인기를 직관적으로 확인해볼 수 있는 월간 소셜차트2.0에서는 BLACKPINK가 4개월 연속 1위를 이어가고 있다.함께 공개된 36주차(2020.08.30~2020.09.05) 주간차트는 방탄소년단 ‘Dynamite’가 디지털차트, 다운로드차트, 스트리밍차트, BGM차트에서 1위하며 2주 연속 4관왕을 이어가고 있다.한편, 이날 발표되는 가온인증 앨범부문에서 세훈&찬열 ‘10억뷰 - The 1st Album’이 더블 플래티넘(Double Platinum), BLACKPINK ‘SPECIAL EDITION [How You Like That]’, ATEEZ (에이티즈) ‘ZERO : FEVER Part.1’, 투모로우바이투게더 ‘꿈의 장: MAGIC’ 앨범은 플래티넘(Platinum) 인증을 받는다.다운로드 부문에서는 비투비 (BTOB) ‘너 없인 안 된다’, 임창정 ‘하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다’가 플래티넘(Platinum) 인증을, 스트리밍 부문은 전상근 ‘사랑이란 멜로는 없어’가 플래티넘(Platinum) 인증을 받는다.